Magyarellenes román elnökjelölt – bejárta a világot az Orbánnak küldött meglepő üzenete

Mint arról beszámoltunk, George Simion negyvenszázalékos eredménnyel nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját Romániában. Nicușor Dan közel 21 százalékot szerzett, ezzel a második helyen végzett, mindössze néhány tízezer szavazattal megelőzve a kormánykoalíció jelöltjét, Crin Antonescut. Victor Ponta 14, Elena Lasconi pedig 3 százalékot ért el. Ennek tükrében a május 18-i döntő fordulóban George Simion és Nicușor Dan mérkőzik meg egymással. Elemzők szerint a magyarellenes AUR államfőjelöltje indul jobb esélyekkel.

Magyarellenes politikusként nyert Simion, sikere nem sok jót jelent az erdélyi magyarok számára

Fotó: Daniel Mihailescu/AFP

Magyarellenes elnökjelölt: ki az a George Simion?

A hírhedten magyarellenes George Simion megszállott Orbán-rajongó: 2021 júliusában azt mondta, „Én vagyok a román Orbán Viktor!”, de magát a Fideszt is modellértékűnek nevezte, hiszen az kiáll Európa keresztény gyökereinek megőrzése mellett. A magyar kormányhoz hasonlóan kritikus Brüsszellel és békepárti, Ukrajna támogatását is leállítaná, annak EU-tagságát is ellenzi – mutatott rá Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki pontokba szedte, mit érdemes tudni a magyarellenes politikusról.

Mint írja, Donald Trumphoz is pozitívan viszonyul: többször kijelentette, hogy imádkozik, hogy Donald Trump találjon módot a béke megteremtésére Ukrajnában. Láthatóan az amerikaiak is figyelnek rá, ugyanis kritizálták, hogy eltiltották a választástól Călin Georgescut, ami miatt az Egyesült Államok választási megfigyelőket is küldött Romániába.