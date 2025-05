Egy új jelentés szerint az EU többet költ a szólásszabadság korlátozására, mint rákkutatásra

Mióta az USAID kivonult, egyre többen vizsgálják, mire költi a pénzét az Európai Unió – és szinte minden héten újabb megdöbbentő hírek látnak napvilágot a brüsszeli pénzpazarlásról és korrupcióról – írta meg az European Conservative.

A lap arról számol be, hogy az MCC Brussels új jelentése rávilágít egy újabb aggasztó jelenségre: az EU adófizetői pénzből finanszírozott kutatásaira az úgynevezett „gyűlöletbeszéd és dezinformáció” ellen. A „Manufacturing Misinformation: the EU-Funded Propaganda War Against Free Speech” (Az álhírek gyártása: az EU által finanszírozott propagandaháború a szólásszabadság ellen) című jelentést Dr. Norman Lewis brit digitáliskommunikáció-szabályozási szakértő írta, aki több mint húsz éve kutatja a témát.

Dr. Lewis kutatása során 349 olyan projektet azonosított, amelyeket az Európai Bizottság – főként a Horizon kutatási program keretében – finanszírozott a gyűlöletbeszéd és dezinformáció elleni küzdelem címén.

Ezek összköltsége: 649 millió euró – ez 31 százalékkal több, mint amennyit Brüsszel a nemzetközi rákkutatásra költ.

„Ez az óriási összegű közpénz tudatosan egy orwelli dezinformációs komplexum kiépítésére ment el, amelynek célja a nyilvános vita nyelvezetének irányítása és ellenőrzése” – áll az MCC Brussels sajtóközleményében.

Az European Conservative ismerteti, hogy a jelentés számos konkrét példával mutatja be, hogy ez nem egy jóindulatú kormányzati beavatkozás,

hanem a szólásszabadság rendszerszintű támadása Európában.

Dr. Lewis felsorol egy sor szándékosan homályos kifejezést is, amelyek rendszeresen megjelennek ezekben a projektekben – ezeket Orwell „newspeak” (újbeszél) kifejezésére utalva „NEUspeak”-nek nevezi. Lewis úgy véli, e terminológiák célja egy mesterséges ideológiai keretrendszer felépítése, amely irányítja a politikai narratívát és ellehetetleníti az ellenfeleket – főként a populista jobboldalról.

A konzervatív lap szerint a cél az, hogy igazolják az olyan cenzúraeszközök bevezetését, mint a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) vagy a Demokráciapajzs (EDS). Hozzáteszik:

mint sok más esetben, itt is az látható, hogy az EU gyakran előbb megalkotja a problémát, amit aztán megpróbál megoldani.

Dr. Lewis szerint az objektív kutatásnak beállított projektek valójában gyakran „a politikai előfeltevések megerősítései”, ahol civil szervezetek és egyetemek pénzügyi érdekeltséggel bírnak abban, hogy az Európai Bizottság előre meghatározott álláspontját erősítsék.

A szakember szerint ez a korrupt és öncélú rendszer, amelyben több száz szervezet vesz részt, aláássa a civil társadalmat és az akadémiai kutatás hitelességét.

„Az Európai Bizottság nem a demokráciát védi azzal, hogy meghatározza, mit és hogyan lehet mondani – hanem aláássa azt” – szögezi le Dr. Lewis.

Nyitókép: Arsboni