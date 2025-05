Brit gasztroinfluenszer próbálta ki a magyar gulyást: imádta!

Tízezernél is több feliratkozója van annak a brit gasztroinfluenszernek, aki magyar ételeket és édességeket kostól meg. A Tranny nevű vlogger korábban kóstolta már a Negro cukrot, a túrórudit és a lángost is, de most szintet lépett. Ezúttal a gulyásleves volt terítéken, amit saját maga, bográcsban készített el.

A vlogger végül három tányérral is elfogyasztott a hagyományos magyar ételből, jól láthatóan nagyon ízlett neki. „Megettem három tányérral, de ha elém tennének még egyet, azt is megenném” – jelentette ki.

Nyitókép: képernyőfotó/YouTube