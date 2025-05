Biztos benne, hogy meghalt – megrázó beszámoló a híres amerikai színésztől

Jeremy Renner az év elején ünnepelte a második születésnapját miután 2023 januárjában életveszélyes balesetet szenvedett. Az Avengers-filmek sztárja most memoárjában, a My Next Breath című könyvében osztja meg a borzalmas eseményt követő tapasztalatait – írja a hirado.hu a Vulture című lapra hivatkozva.

Az 52 éves Rennert két évvel ezelőtt egy hótkotró súlyosan megsebesítette. A baleset következményeként Jeremy Renner több mint 30 csontját törte el, és sok vért vesztett. A színész az incidenssel kapcsolatban számolt be dermesztő, halál közeli élményeiről:

Láttam az egész életemet. Mindent láttam egyszerre.

Renner állítása szerint felvillanyozó békét érzett. Elmondása szerint azonban egy belső hang azt kérte tőle, hogy folytassa az életét. Renner valóban élet-halál között lebeghetett, mivel a pulzusa 18-ra esett, amely az orvosi szakirodalom szerint azt jelenti, hogy az ember szinte halott állapotban van.

A színész biztos benne, hogy meg is halt egy időre.

Azóta minden új év különleges számára, mintha egy új életet kezdene minden évben.

Visszaemlékézésében a színész elmesél minden részletet a szörnyű baleset és annak következményei kapcsán, ami segíthet jobban megérteni, hogyan éli meg valaki a halál közelségét, és hogyan találhat valaki új értelmet az életében egy ilyen súlyos tragédia után.

