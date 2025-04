Rendteremtés: Venezuelából csempészett nőket kényszerítettek prostitúcióra, de Trumpék kíméletlenül lecsaptak

„Vedd Vissza Amerikát” – ez a hadművelet neve, amelynek keretein belül a Tren de Aragua migráns-terrorista csoport tagjaival szemben megtörtént az első vádemelés New Yorkban.

A Fox News híradásából kiderül, az ügyészség szerint ez csak a kezdet, ugyanis a művelet egy „országos kezdeményezés, amely az igazságügyi minisztérium teljes erőforrását az illegális bevándorlás inváziójának visszaszorítására, a kartellek és a transznacionális bűnszervezetek teljes felszámolására, valamint erőszakos bűnszervezeteink védelmére irányítja”.

Akárhogy is: most 27 jelenlegi és korábbi bandatag ellen emeltek vádat embercsempészet, prostitúció és gyilkosság miatt.

Jelesül

Venezuelából csempésztek át fiatal nőket, akiket aztán családjuk kiirtásával fenyegetve szexmunkára kényszerítettek;

drogot árultak,

boltokat raboltak ki és zsaroltak,

emellett gyilkosságok és lövöldözések is kapcsolódtak hozzájuk.

Matthew Podolsky körzeti ügyész pedig bejelentette: hivataluk „fáradhatatlanul azon fog dolgozni, hogy biztonságban tartsa New York törvénytisztelő lakóit, és felelősségre vonja azokat, akik erőszakot hoznak utcáinkra”.

A szervezeteket, amelyeknek tagja a 27 vádlott, Trumpék külföldi terrorszervezetként jelölték meg. Podolsky hozzátette: a huszonhét emberből huszonegy őrizetben van, közülük ötöt nemrég füleltek le. Zömük huszonéves, sokakra életfogytiglani börtönbüntetés várhat.

Pam Bondi, az Egyesült Államok főügyésze pedig közölte: a vádemelésekkel tönkreteszik ezeknek a szervezeteknek az infrastruktúráját, de tovább dolgoznak a teljes felszámolásukon. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „ez nem csak egy utcai banda, hanem egy erősen felépített terrorszervezet”. A New York-i rendőrkapitányság is örült a fejleményeknek, hogy az utcákat kábítószerrel elárasztó, nőket szexrabszolgaként dolgoztató, illegális fegyverekkel erőszakos támadásokat elkövető banda meggyengült.

ismert: Donald Trump folyamatosan konfliktusba kerül a demokratákkal a hasonló bandák felszámolása közepette.