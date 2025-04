Megtörte a csendet Észak-Korea az ukrajnai háborúval kapcsolatban: Kim Dzsongun hős katonákról beszélt

Észak-Korea először ismerte el, hogy katonákat küldött Oroszországba az ukrajnai háborúba, Kim Dzsongun parancsára, aki a harcolókat hősöknek nevezte. A KCNA állami hírügynökség szerint a kurszki csata a két ország közötti szilárd harci barátság legmagasabb szintjét bizonyította – írta meg a brit The Guardian.

A nyugati sajtó hónapok óta beszámolt az észak-koreai katonák jelenlétéről, amit most Phenjan is hivatalosan elismert. Ukrajna közben cáfolta Oroszország állítását Kurszk felszabadításáról, és jelezte, hogy csapatai továbbra is jelen vannak a Kurszk és Belgorod régiókban.

Észak-Korea mintegy 14 000 katonát telepített oda, közülük azonban sokan életüket vesztették vagy megsebesültek a harcokban.

Kim Dzsongun bejelentette, hogy emlékművet emelnek az elesett katonák tiszteletére, és különleges támogatást nyújtanak családjaiknak. Az Egyesült Államok aggodalmát fejezte ki Phenjan közvetlen háborús részvétele miatt, és felszólította mind Észak-Koreát, mind Oroszországot a katonai együttműködés megszüntetésére. Szakértők szerint a nyilvános elismerés mögött az állhat, hogy Észak-Korea orosz technológiai és gazdasági előnyökben reménykedik.

Phenjan emellett jelentős mennyiségű fegyvert is szállított Moszkvának, ami újabb nemzetközi feszültségeket gerjeszthet, különösen Észak-Korea nukleáris fejlesztéseinek várható felgyorsulása miatt.

