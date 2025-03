Az ukrán parlament előtt a tervezet: fontos jogtól fosztanák meg az országban élő oroszokat

Újabb, az orosz kisebbség nyelvhasználati jogait csorbító törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán parlament elé – számolt be róla a Kárpáthír. A javaslatot Olekszandr Kornijenko helyettes házelnök és Natalija Pipa képviselő nyújtotta be.

Amennyiben elfogadásra kerül a tervezet, akkor

valamennyi tanintézményben teljes egészében tilos lenne az orosz nyelv használata.

Arról azonban még nem rendelkezik a javaslat, hogy milyen büntetésre számíthatnak, akik megszegik a tiltást. Magyarul még lehetne beszélni az tanintézményekben, mivel a javaslat nem vonatkozna azokra a kisebbségi tanintézményekre, amelyekben az EU hivatalos nyelveinek valamelyikén, például magyarul zajlik az oktatás. Ezekben engedélyezik a nemzeti kisebbségek nyelvét az ukránnal párhuzamosan használni.

A portál emlékeztetett rá, hogy Natalija Pipa félévvel korábban már benyújtott egy hasonló törvényjavaslatot, ám azt akkor nem fogadták el.

Nyitókép: Szergej Szupinszkij / AFP