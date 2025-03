Szijjártó Péter kilépett Moszkva utcáira – most fél Oroszország erről beszél

Több orosz lap is kiemelten foglalkozott azzal, hogy Szijjártó Péter a moszkvai tárgyalásai előtt – szokásához híven – futni indult. Valentina Jermolajeva, az In for futóklub edzője az RT-nek elmondta, hogy a tavasz az ideális idő a moszkvai futáshoz.

A Veréb-hegy a leghűvösebb hely a kocogáshoz, van egy hosszú rekortán pálya, és gyönyörű kilátás nyílik a Moszkva folyóra és a Luzsnyikire

– mondta az edző, aki szerint tavasszal a hőmérséklet felmelegszik 8-10 Celsius-fokra, végre le lehet venni a kesztyűt, sapkát és könnyedén futni.

Pavel Krapivko, a Go Sport triatloncsapat vezetőedzője a Gazetának nyilatkozva egyetértett, hogy a Veréb-hegy remek helyszín a sportolók számára a futáshoz. Hozzátette, március utolsó napjaiban az időjárás lehetővé teszi, hogy a sportolók a szabadban edzhessenek, a Veréb-hegyen pedig minden szükséges eszköz és körülmény rendelkezésre áll.