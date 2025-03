Íme Putyin felrobbantott luxuslimuzinja, amely egy atomtámadásnak is ellenáll (VIDEÓ)

A Putyin által használt Aurus Senatot 2018-ban kezdte fejleszteni az orosz járműkutató intézet (NAMI) a Porsche közreműködésével. Az autó első prototípusa 2018-ban, Putyin beiktatási ceremóniáján mutatkozott be. A luxuslimuzin alapmodellje, amely hibrid hajtással rendelkezik, 246 ezer dolláros áron (mintegy 91,5 millió forint) került forgalomba. Az autó sorozatgyártása 2021-ben kezdődött, és 2023-ban 113 példány talált gazdára, köztük Kim Dzsongun észak-koreai vezető is kapott egyet ajándékba.

2024-ben az Aurus Motors frissítette a modellt, amelyet az orosz elnök újra használatba vett. Az autó egy 4,4 literes V8-as, 598 lóerős hibrid motorral rendelkezik, amely 6 másodperc alatt gyorsítja nulláról 100 km/h-ra, és maximális sebessége 250 km/h. A jármű a legújabb technológiai fejlesztéseket tartalmazza, például LED-mátrix világítást, új infotainment rendszert és éjjellátó kamerát – olvasható az Indexen.

Putyin autója fokozottan páncélozott, több rétegű, golyóálló karosszériával és 65 milliméter vastag golyóálló üveggel rendelkezik.

A jármű képes ellenállni bombatámadásoknak és gáz támadásoknak is, és hírek szerint egy atomtámadást is túlélhet. A gumiabroncsok lövések után is megőrzik formájukat, és a jármű képes víz alá merülni, biztosítva ezzel az utasok biztonságát. Az Aurus Senat páncélozott változata kizárólag a legfontosabb orosz állami személyek számára elérhető, míg a polgári változatok sorozatgyártása 2025-re várható.