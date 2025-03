Gúnyt űzött a konkurencia Muskból: a reakciók után törölték a posztot

A vezess.hu arról ír, hogy Elon Musk politikai és közéleti megnyilvánulásai miatt sokan magára az általa gyártott autókra is haragszanak. A Tesla részvényei gyengültek is az elmúlt hetekben és a márka megítélése szintén csorbát szenvedett. Kiszagolta ezt a konkurencia is, akik közül a Kia norvég részlege oda ütött, ahol a legjobban fáj, írják.

Hozzáteszik: februárban a Kia feltöltött egy képet az instára, amelyen egy EV3 látható, frappáns matricával a farán:

Azután vettem, miután Elon megőrült”

– arra utalva, hogy váltson Tesláról a koreai gyártó modelljeire az, akinek – nyilvánvalóan aktuálpolitikai okokból – vállalhatatlan Elon Musk. A posztot azóta törölték, mert rengeteg volt a negatív interakció, jegyzik meg.

Később egy ismerőse küldött fotót a cikkírónak, amelyen a barátja Teslája látható, pontosabban az arra ragasztott matrica, ami nemrég került fel rá:

Azelőtt vettem, mielőtt Elon megőrült”.

Ez pont az EV3 felirat ellentéte.

Summa summárum: a kutya ugat, a karaván halad.