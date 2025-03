Elképesztő: az Európai Unió újabb 10 millió euróval támogatja az ukrán „független” médiát

Az Európai Unió újabb, 10 millió eurós támogatási csomagot jelentett be az ukrajnai „független” média támogatására. Az unió kiemelt célja, hogy „fenntartsa az élő és szabad média működését, amely a demokrácia egyik alapköve” – olvasható az EU hivatalos oldalán.

„A független sajtó támogatása különösen fontos most, amikor Oroszország hibrid hadviselése és dezinformációs kampánya komoly fenyegetést jelent. Az újabb támogatás azon több mint 100 millió eurós forrásra épül, amelyet az EU már 2017 óta az ukrajnai független média támogatására fordított. A jelentős összeg azt a hosszú távú elköteleződést mutatja, amellyel az unió biztosítja, hogy az ukrán média továbbra is függetlenül működhessen, magas színvonalú újságírást végezzen, és hatékonyan lépjen fel a dezinformációval szemben” – írták.

„Az orosz teljes körű invázió első napjaiban és heteiben az EU finanszírozása életmentő segítséget jelentett több tucat ukrán médium és újságíró számára, amelyet sürgősségi támogatásokon keresztül az Európai Demokrácia Alapítványon (European Endowment for Democracy) keresztül juttattak el. Az EU emellett hozzájárult egy újságíróközpont létrehozásához is a lengyelországi Przemyślben, amely biztonságos munkateret biztosít azoknak az ukrán médiumoknak, amelyek az orosz agresszió elől menekültek és folytatták a tájékoztatást a világnak” – tették hozzá a közleményben.

A háború kezdete óta az EU mintegy 37 millió euró értékben támogatta az ukrán médiát.

„Az EU mindig is a független ukrán média elkötelezett támogatója volt, hiszen a szabad sajtó a demokrácia éltető ereje. Az orosz agresszió kezdete óta az ukrán újságírók rendkívüli bátorságról tesznek tanúbizonyságot, életüket kockáztatva számolnak be a frontvonalakról. Munkájuk nemcsak tájékoztat, hanem felelősségre is vonja a hatalmat, és kulcsszerepet játszik Ukrajna európai uniós csatlakozásában” – hangsúlyozta Katarína Mathernová, az EU ukrajnai nagykövete. Hozzátette: „Oroszország agressziója túlmutat a harctéren; a Kreml dezinformációval is próbálja megbontani a nemzetközi közösség egységét és támogatását. Soha nem volt még ilyen fontos az erős, független ukrán média, és az EU ezért biztosít további támogatást. Míg Oroszország a valóság ellen folytat háborút, az EU továbbra is kitart.”

Az új támogatási csomag részletei:

3 millió euró az Internews Europe szervezet számára, hogy támogassa a háború sújtotta térségek médiumait és az oknyomozó újságírást.

az Internews Europe szervezet számára, hogy támogassa a háború sújtotta térségek médiumait és az oknyomozó újságírást. 2 millió euró a Riporterek Határok Nélkül (Reporters Without Borders) számára, amelyet veszélyeztetett újságírók védelmére és kis médiumok támogatására fordítanak.

a Riporterek Határok Nélkül (Reporters Without Borders) számára, amelyet veszélyeztetett újságírók védelmére és kis médiumok támogatására fordítanak. 1 millió euró az Institute for Mass Information részére, amely kis- és közepes médiavállalkozásokat segít.

az Institute for Mass Information részére, amely kis- és közepes médiavállalkozásokat segít. További 1 millió euró kisebb projektek – például a Black Sea Foundation vagy a Docudays fesztivál – finanszírozására.

Az EU ezen felül 3 millió eurót különít el egy új pályázati felhívás keretében, amelyet 2025 májusában írnak ki. Ennek célja a helyi és regionális médiumok megerősítése, valamint az oknyomozó újságírás további támogatása Ukrajnában.