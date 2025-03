Alaptalannak és ostobaságnak nevezte Európa háborúpárti érveit Donald Trump jobbkeze (VIDEÓ)

Trump jobbkeze Zelenkszijről is elismerően beszélt, aki szerinte nagyon bátor és az ukrán hadsereg kitartását is elismerte egy olyan országgal szemben, amely sokkal nagyobb és erősebb, nem mellesleg atomhatalom. Az elnöki különmegbízott még azt is elmondta, Putyin szavai szerint imádkozott Trumpért, amikor rálőttek. És nem azért, mert az Egyesült Államok elnöke, hanem személyes kapcsolatuk folytán, amely már Trump első elnöki ciklusa alatt kialakult.

Steve Witkoff részletesen beszámolt az amerikai-orosz tárgyalásokról és a várható békefolyamatról. Felidézte, most a cél az, hogy egy 30 napos tűzszünetet sikerüljön megkötni. Ha ez életbe lép, akkor lehet tárgyalni a tartós tűzszünetről, majd a béke feltételeiről. Ez ugyanakkor nehéz feladat, mivel Oroszország és Ukrajna 2000 kilométeres határán végig fegyveres összecsapások zajlanak, amelyek önálló regionális konfliktusok, így megoldásukról egyenként kell tárgyalni. Megjegyezte: Zelenszkij elnök is nyitott, fontos, hogy megértse, most van lehetősége olyan megállapodást kötni, amely számára is előnyös Witkoff világossá tette:

lesznek választások a közeljövőben Ukrajnában. Ez azért is elkerülhetetlen, mert Moszkva álláspontja szerint Zelenszkijnek nincs államfőként legitimitása, mivel nem voltak Ukrajnában választások a háború miatt.

Trump bizalmasa azt is világossá tette, hogy a béke érdekében az oroszok által irányított régiókról le kell mondania Ukrajnának és a NATO-tagság sem lehet Ukrajna jövője. Noha szó van róla, hogy az 5. cikkely szerinti kollektív védelmet Ukrajnára a tagság nélkül is ki lehetne terjeszteni. Witkoff világossá tette,

az Oroszország által követelt és elfoglalt területeken orosz anyanyelvű lakosság él, akik kifejezték, hogy Oroszországhoz szeretnének tartozni. Ennek elismerése is a békekötés alapvető feltétele.

Trump jobbkeze kemény kritikát fogalmazott meg az európai országokkal szemben, felidézve Keir Starmer brit miniszterelnök tervét, amely szerint brit csapatokat küldene Ukrajnába. Witkoff szerint ez irreális, mivel a brit haderő kisebb, mint az amerikai tengerészgyalogság.

Ostobaság, hogy Putyin bekebelezné Ukrajnát utána elfoglalná egész Európát. Miért lenne ez a terve?

– tette fel a kérdést Witkoff, majd összehasonlításképp Izraelt hozta fel példának: miért foglalná el Gázát, ha megoldani és nem fenntartani akarja a konfliktust és nem akarna ezzel foglalkozni? Európa kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy

Európa vezetői súlyos hibát követnek el, ha arra ösztönzik Ukrajnát, hogy ne álljon proaktívan az Oroszországgal folytatott tárgyalásokhoz. Folytatjuk Ukrajna támogatását, ha kell, beleértve az újjáépítést is, de ha nincs jövőképünk, akkor meddig öntjük bele a pénzt?

Ez senkinek sem jó üzlet, mint ahogy fenntartani ezt a helyzetet Moszkvával sem. A demokraták és az európai vezetők a harmadik világháború felé sodorták a világot. Trump szakértője arra emlékeztetett: 3,5 éven keresztül senki sem hallgatta meg Putyin álláspontját, pedig 25 éves államfői pályafutása alatt végig ugyanazt mondta: a NATO ne terjeszkedjen kelet felé és Ukrajna ne lehessen NATO-tag.

Mi elkezdtük a tárgyalásokat, és nagyon sokat haladtunk. Trump elnök az egész világon békét szeretne és végül is mindenki számára az lenne a jó, ha az Egyesült Államok és Oroszország együttműködne akár az energetika akár a technológia területein, jó kapcsolatot tartana fenn. Mi rossz van abban, ha Moszkva is elmondja a világban zajló eseményekről a véleményét?

– értetlenkedett Steve Witkoff, aki egyértelművé tette, hiba volt a kapcsolatok megszakítása Oroszországgal.

Nyitóképünkön Steve Witkoff

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP