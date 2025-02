Újabb háborúk robbanhatnak ki Európában – már azt is tudjuk, miért

Az elmúlt időszakban Belgiumban és Hollandiában tapasztalt lövöldözések rávilágítanak a drogháborúk súlyos veszélyeire és azok társadalmi hatásaira – írja a Drogkutató Intézet. Téglásy Kristóf stratégiai igazgató szerint a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó erőszak nem csak az érintett országokban, hanem Európa-szerte aggodalomra ad okot, hiszen a szervezett drogbűnözés terjedése és az ezzel járó erőszak közvetlenül fenyegeti a közbiztonságot és a társadalmi stabilitást.

A drogháborúk elleni küzdelem összetett feladat, amely többirányú megközelítést igényel. Elengedhetetlen a rendőrség és az igazságszolgáltatás erőforrásainak növelése, valamint a nemzetközi együttműködés fokozása a drogbandák elleni hatékony fellépésben

– szögezte le a szakértő.

Hozzátette, amint a magyar drogellenes stratégia fő iránya a prevenció elsődlegessége, úgy nemzetközi szinten is előtérbe kell helyezni a fiatalok oktatását és a tudatosság növelését a drogok veszélyeiről, emellett a zéró toleranciának az uniós európai gondolkodásba is vissza kell térnie. Téglásy Kristóf megjegyezte, látni kell és ki is kell mondani, hogy a drogháborúk és az illegális migráció szoros összefüggésben van.