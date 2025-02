Trump megemeli a mexikói importvámokat – elszállhat az avokádó ára

Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos mexikói vámot tervez bevezetni a hétvégén, ami nagymértékben emeli majd az avokádó árát – írja a Bloomberg alapján az Index. Az Egyesült Államokban a gyümölcs már szinte alapélelmiszerré vált, az államokban fogyasztott gyümölcs 90 százalékát pedig Mexikóból importálják.

Az avokádó ára már 14 százalékkal emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest, a most kivetett vám pedig még tovább fogja drágítani az Egyesült Államokban igencsak népszerű gyümölcsöt – mutat rá a lap. Hozzáteszik, hogy bár Mexikó a USA legnagyobb avokádóimportőre, vannak cégek melyek máshonnan szerzik be a gyümölcsöt. Kolumbiából, Peruból, Chiléből és a Dominikai Köztársaságból is van lehetőség az importra.