Súlyos orosz létszámhiányról ír a CNN: mankóval közlekedő katonákat is visszaküldenek a frontra

Az elmúlt hónap során több olyan videó is megjelent az interneten, amelyeken állítólagos orosz katonák mankókra támaszkodva próbálnak mozogni az orosz-ukrán frontvonal közelében. A CNN szombaton az általa megszerzett videófelvételek, dokumentumok és tanúvallomások alapján arról számolt be, hogy az orosz hadsereg a létszámhiány miatt

súlyosan sérült katonákat is visszaküld a harctérre, akár már egy hónappal a kórházból való kiengedésüket követően.

Az X közösségi platformon terjedő felvételek között van olyan, amelyen mankóval közlekedő, állítólag orosz katonák egy mezőn próbálnak menekülni az ukrán bombázások elől. Egy másik videón egy katona a mankójával igyekszik megállítani egy ukrán drónt, mielőtt az a közelében felrobbanna, míg egy harmadik felvételen két katona mankókkal dobál egy, a levegőben lebegő drónt. Több olyan videó is napvilágot látott, amelyeken orosz katonák – vagy őket filmező társaik – beszélnek arról, hogy sérült bajtársaikat is kiküldik a harctérre.

A CNN közzétett egy felvételt is, amelyen egy orosz katonát éppen elhurcolnak, hogy ismét a frontra vigyék. A katona közben többször is azt kérdezi, nem látják-e, hogy sérült. A lap szerint az illetőt egy jejszki kórházból vitték el, majd miután betuszkolták egy autóba, a videóban megmutatja nemcsak a nemrég operált lábát és az ujjhiányos kezét, hanem azokat a bajtársait is, akikkel együtt szállítják a harctérre. A felvételen elhangzik, hogy nyolcórás, fájdalmas út vár rájuk Luhanszkig.