Amint a Mandiner is beszámolt róla, Ferenc pápát február 14. óta ápolják kórházban tüdőgyulladás miatt. A pápa állapota továbbra is kritikus, többen levélben írták meg jókívánságuk a Szentatyának, köztük Erdő Péter bíboros is. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének szerdai levelét szombaton tette közzé a Szentszéki Sajtóiroda.