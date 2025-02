Az elején még nem vették komolyan a kérését, de miután 25 százalékos büntetővámot jelentett be mindkét országgal szemben, már másként viszonyultak a kérdéshez.

Először a mexikói elnök asszony becsületsértőnek nevezte Trump kijelentését, miszerint a kormánya szövetségben áll a mexikói kartellekkel, azonban miután telefonon beszélt vele, rögtön egy sor megállapodást jelentett be: a mexikói Nemzeti Gárda rögtön tízezer fegyveresét küldte ki, hogy megfékezze az Egyesült Államokba irányuló drogcsempészetet, cserébe az amerikaiak igyekeznek megakasztani a különösen pusztító erejű fegyverek – például rakétavetők – bejutását Mexikóba. Trump a megállapodást elégedetten be is jelentette, mint fogalmazott: „kifejezetten a fentanil és az illegális migránsok bejutását” hivatott megakadályozni az alku. Kanadával is hasonló megegyezés született. Ott a kormányfői posztjáról leköszönő Justin Trudeau 1,3 milliárd dollárt költ a határ megerősítésére, technológiával, helikopterekkel és az amerikai partnerekkel való koor­dinációval a fentanilcsempészet megfékezésére, emellett Kanada is közel tízezer embert küld a határra. Ennek nyomán Trump egy hónapra fel is függesztette a védővámok kivetését mindkét ország esetében.