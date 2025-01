Nyitókép: Getty Images / Hermsdorf

„Utolérjük-e valaha Ausztriát? Röviden válaszoltam egy kommentelőnek, de most hosszabban kifejtem.Még nagyon sokáig nem, bár azt hozzá kell tennem, hogy az Eurostat adatai szerint 2013-2023 között 20 százalékpontot hozott Mo. Ausztrián. Akkor az EU átlaghoz képest Ausztria 131%-on állt, Mo. 68-on, 2023-ban 120 vs. 77 az eredmény. Ennyit a szomszédainktól való leszakadás hazugságáról. Ez hazugság – hogy ne magyar politikust említsek, még akkor is, ha Ursula von der Leyen mondja.De szerintem ilyen délibábokat, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát nem lehet, és nem is lehetett komolyan venni soha.

A különbség csökken, de ma is hatalmas. Erős kételyeim vannak, hogy 2050-re Ausztria közelében leszünk-e, mert a mászás vége mindig a legnehezebb. Elméletileg lehet, ha marad az elmúlt 10+ év felzárkózási üteme. De nem 2030, hanem 2040-2050 között.A másik, ami terén még nagyobb a lemaradás, a mentalitás. Meg kell nézni, hogyan áll egy osztrák a környezetéhez. Hol vagyunk ehhez? Sehol, sitt az erdő szélén, a 2. kerületben, ahol lakom egyesek úgy érzik, magától kimegy a szemét, a parkolási kultúra tán egy fokkal jobb a balkáninál és egyebek. Hol vagyunk a környezetünk iránti igényben az osztrákokhoz?

Sehol. Rendben, jobb a helyzet, mint Ukrajnában vagy Romániában és a Balkán nagy részén, vagy Dél-Olaszországban, és Nyugat-Magyarországon már kezdenek valamit tanulni az emberek, de a budai erdők, ahol sokat járok, elkeserítőek. Van összhasonlítási alapom, mert sokat járok át túrázni Ausztriába is. Az csak igény kérdése, nem pénz kérdése, hogy ne dobáljuk el a szemetet, hanem magunkkal hozzuk ha már nincs elég kuka. Ez most nem mindenszarizmus, mert Ausztria és Svájc szó szerint világelső a rendezettségben – frusztráló is nekünk, mert aki csak nyugat felé megy, azt képzeli ilyen a világ.

Nem ilyen, Ausztria a világ tetején van. De remélem utolérjük egyszer Ausztriát ebben is és gazdaságilag is. Amiben sohasem fogjuk, az a természeti szépség. Ausztria területarányosan Svájc mellett a legszebb ország, amit valaha láttam, pedig lassan a világ országainak felében jártam. Ez van, az Alpok nem fog keletebbre jönni, de tanulhatunk tőlük. A délibábos gondolkodást meg mellőzzük, a realitásokon alapulót meg erősítsük.”

***