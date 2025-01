Újabb demokrata katasztrófa közeleg: válás küszöbén Obamáék

Egyre több pletyka kap szárnya az Obama házaspárról az utóbbi hetekben, mivel egyre kevesebbet látni együtt őket – írta a Daily Mail. A lap szerint egyes rajongók azt kezdik gyanítani, hogy valami nincs rendben az egykori elnöki házaspár házasságában, miután híre ment, hogy Michelle Obama nem vesz részt férjével együtt Donald Trump beiktatási ceremóniáján.

Barack Obama volt elnök megerősítette, hogy részt vesz a 60. beiktatási ünnepségen. Michelle Obama volt first lady nem vesz részt a közelgő beiktatáson”

– közölte Barack és Michelle Obama hivatala az Associated Pressnek a héten. A Daily Mail hozzátette, Michelle Obama is feltűnően hiányzott Jimmy Carter volt elnök január 9-i temetéséről is. A történtek után a közösségi médiában beindult a találgatás, vajon mi lehet a házaspár között?

A házaspár korábban többször is beszélt arról, hogy Barack Obama elnökké választása milyen feszültségeket szült kettejük között. A 2020-as „A Promised Land” című memoárjában Barack Obam felidézi, hogy a kimerült Michelle egy alkalommal azt mondta neki: „Nem erre szerződtem, Barack. Úgy érzem, mintha mindent egyedül csinálnék”. A volt elnök könyvében felidézte a Fehér Házban töltött első éveik alatt tapasztalható „feszültséget”, amely szerinte „finom, de állandó” volt. Barack Obama könyvében azt írta, hogy sok időt töltöttek azzal, hogy „feltöltötték a barátságukat” és „újra felfedezték a szerelmüket”, miután 2017-ben elhagyták a Fehér Házat.

A „The Light” című podcastjában Michelle még arra is visszaemlékezett, hogy többször is „ki akarta lökni Barackot az ablakon”, de hozzátette, hogy örül, hogy „nem adta fel” a házasságukat.