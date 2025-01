„Azzal senki nem foglalkozik, hogy Trump kilépteti az USA-t a WHO-ból.

A klíma oké, azt eddig is tudtuk. Nem kell gyógyszer se, csak a gyógyszergyárakat gazdagítanánk. Egészségesen kell élni! Kongóban éppúgy, mint Magyarországon. Úgyis sokan vannak a világon. A sámán vagy az ima meggyógyít. Aki meg kipurcan, hát úgy járt. Mi is megdöglünk, de ez a kisebbik rossz, sőt, nem is olyan rossz, mert kit érdekel, ha egyszer sivalkodnak a libsik, ajvékolnak a jóemberkedők?!”

***