„Merkel asszony a Willkommenskultur jól hangzó meghirdetésével elvégezte a rábízott feladatot: belökte a gödörbe Németországot. Most pihenhet a babérjain, senki nem fogja felelősségre vonni. Egykor hazánkat is bírálta, amiért nem volt partner ebben a folyamatban. Kijelentette, hogy a menekültek védelme az Európai Unió humanitárius felelőssége. Most meg kellene kérdezni tőle, vajon az ártatlan ­uniós polgárok védelme kinek a felelőssége? Az illegális migráció elősegítése vonatkozásában az EB elnökének, Ursula von der Le­yennek a felelőssége is jelentős, bár újabban úgy tesz, mintha ráébredt volna arra, hogy az embercsempészek nem ministránsfiúk. Sajnos ő se lesz felelősségre vonva, pedig nem csak a migránsügyek terhelik a számláját. És Scholz kancellárnak is fel lehetne tenni néhány kérdést. Ő ugyanis a tragédia helyszínére látogatva többek között azt mondta, hogy »csaknem negyvenen súlyosan megsérültek«, majd hozzátette: »Nem fogjuk beengedni azokat, akik gyűlöletet akarnak szítani.«

Szívesen megkérdezném tőle, vajon hol szunyókált az elmúlt években? A gyűlöletet keltő és súlyos atrocitásokat elkövető migránsokat ugyanis már régen beengedték Németországba. A magdeburgi, szaúd-arábiai származású tömeg­gyilkos se most érkezett. 2006 óta él német földön. Még nem tudni, hogy voltak-e bűntársai, csak azt, hogy orvosként praktizált, és baloldali nézeteket vallott.

Orbán Viktor miniszterelnök a karmelitában tartott nemzetközi sajtótájékoztatón a magdeburgi eseménnyel kapcsolatban kijelentette, hogy a magyar álláspont változatlan. »Rá akarnak erőltetni Magyarországra egy olyan migrációs szabályozást, aminek a kockázata kiveri a szemünket, és ezt nem szabad megengedni« – mondta, majd hozzátette, hogy Brüsszel hatalmas pénzbüntetéssel sújtja hazánkat, amiért őrzi a határát, és nem akar olyat, ami Magdeburgban történt.

Orbán Viktor keményen állja a sarat. Nekünk, magyar választóknak csupán annyi a dolgunk, hogy támogassuk őt és a nemzeti-keresztény politikai irányt, és ne akarjuk magunkra szabadítani a bajt.”

Nyitókép: Rolf Vennenbernd / POOL / AFP