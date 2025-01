„GYORSELEMZÉS // Joe Biden elnökségét az amerikaiak az elmúlt évtizedek legrosszabb elnökségeként ítélik meg, ezért is lehet különösen fájó a 82 éves politikusnak, hogy az elnöki székben töltött utolsó napjait is az árnyékolja be, hogy az egyik demokrata fellegvár, Kalifornia, már hetek óta lángol. Általában a távozó elnökök az utolsó napjaikat a búcsúkörútjaikkal töltik, elköszönnek a nemzetközi partnereiktől, ünnepeltetik magukat, illetve a politikai örökségüket ápolják.