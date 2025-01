Douglas Murray: Gratulálok azoknak, akik az utcán követelték a globális intifádát! Megkaptátok, amit akartatok!

„Tapsoljuk meg mindannyian a »Globalizáljuk az intifádát« tüntetőket. Megkaptátok, amit akartatok! Gratulálok! Remélem, jó érzés” – kezdi Douglas Murray a New York Post hasábjain. Az Európa furcsa halála című könyv szerzője arra hívja fel a figyelmet a cikkében, hogy Izrael polgárai már évek óta azzal élnek együtt, hogy az utcákon őrült dzsihadisták hajtanak bele a tömegbe. S Murray megjegyzi: az amerikai egyetemeken és az utcákon tüntetők ezt éljenezték.

Aztán karácsony előtt Németország ismét ízelítőt kapott ebből az »intifádából«”.

Ez akkor történt, amikor egy szaúdi bevándorló úgy döntött, hogy egy járművel végigszántja az addig vidám karácsonyi piacot. Öt embert megölt és közel 200-at megsebesített” – emlékeztet Murray.

Majd megjegyzi: újévkor Amerika volt soron.

Ezúttal a Columbia és más egyetemi kampuszok diákjainak kívánsága New Orleans utcáin valósult meg.

Egy ISIS-zászlót viselő férfi egy kisteherautóval áthajtott az újévi mulatozókon, 14 embert megölve és több tucat embert súlyosan megsebesítve.”

Murray szerint több dolgot érdemes megjegyezni a történtekről. Először is azt, hogy a dzsihadista erőszak nem ért véget, hiába folytatta Amerika a „terror elleni harcot.” Hiába számolták fel az amerikaiak egy időre az iszlamistákat Irakban és Afganisztánban, azok visszatérték. A másik fontos dolog, hogy a New Orleans-i támadás azt mutatja, hogy továbbra is aktív iszlamista toborzás folyik az Egyesült Államokban.

Douglas Murray felháborodva ír arról, hogy miközben azon érzékenykedik a média, hogy ne sértse meg a muszlimokat azzal, hogy kimondja, hogy muszlim volt a terrorista, addig nem voltak ilyen érzékenyek a palesztin párti tüntetők New Yorkban.

Újév napján, amikor még gyűjtötték a holttesteket New Orleans utcáin, itt, New York szívében terrorizmuspárti tüntetés volt. Igen, jól olvasta.

Újév napján több száz ember gyűlt össze a Times Square-en.(...) Amellett, hogy a résztvevők azt kiabálták a zsidóknak, hogy »menjenek vissza Európába«, a tüntetők folyamatosan a dzsihádot skandálták. »Csak egy megoldás van« – skandálták – »intifáda forradalom« – írja Murray.