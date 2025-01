A kelet-ázsiai országoknak van mit tanulniuk a magyaroktól – nem várt helyről kapott elismerést hazánk

Az Asia Times kedden megjelent cikkében a szerző azt a jelenséget mutatja be, hogy azokban az országokban, ahol célzott családtámogatásokkal segítik a fiatalokat, magasabb a termékenységi ráta, és egyre több gyerek születik. A szerző külön kiemeli Magyarországot, ahol az elmúlt években látványos eredményt hozott a kormány családbarát-politikája.

A családtámogatások mértékével arányosan nőnek a születésszámok is

A cikket jegyző David P Goldman szerint összefüggés van a családtámogatásra fordított pénz és a születésszámok emelkedése között. Az írásban a Corvinus Institute for Advanced Studies áltkonferenciájára hivatkozik, amelyen elismert nemzetközi tudósok elemezték a két tényező közötti összefüggéseket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országainak körében. Rámutattak, hogy azokban az országokban, ahol a GDP 3 százalékát fordítják családtámogatásra (Franciaország, Skandinávia és Magyarország), a termékenységi ráta is magasabb, míg ahol ez az arány 1,5 százalék körül van (Olaszország, Japán, Dél-Korea, Spanyolország), a termékenység is alacsonyabb.

Az újságíró szerint Magyarország nevéhez kfűződik a kevés „demográfiai sikertörténet” egyike, ahol a kormánynak célzott segítségnyújással sikerült növelni a fiatalok gyermekvállalási kedvét.

Hozzáteszi, önmagában nem elég, ha egy kormány sok pénzt fordít a családtámogatásra, de az is fontos, hogy a források megfelelő helyekre kerüljenek.

Ilyen például a legkisebb gyermekekkel foglalkozó intézmények fejlesztése, ami segíti a nők visszatérését a munkaerőpiacra és növeli a gyermkevállalási hajlandóságot. A másik fontos kérdés a fiatalok lakhatási feltételeinek megteremtése, ami nélkül szintén nem mernek belevágni a gyermekvállalásba.

Magyarországon működnek a célzott támogatások

Néhány intézkedésnek köszönhetően Magyarország kiemelkedő növekedést produkált a nők termékenységi rátáját tekintve, és az OECD országai közül Magyarországon a legmagasabb a házasságok aránya a fiatalok körében.

A szerző kiemeli, a magyar családtámogatás azért teljesít ilyen kiemelkedően, mert közvetlenül a családokhoz megy. A gyermeket vállaló házaspárok például 10 millió forintnyi kamatnyi kölcsönt vehetnek fel, amit bizonyos feltételek teljesülése mellett nem, vagy kamatmentesen kell visszafizetniük.