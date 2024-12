Zelenszkij: Ukrajna diplomáciai úton kívánja visszaszerezni megszállt területeit

Ukrajna diplomáciai úton törekszik az Oroszországgal vívott háború mielőbbi befejezésére és megszállt területei visszaszerzésére, de ezekre a lépésekre csak akkor kerülhet sor, ha az ország NATO-tagsága biztossá válik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyodo japán hírügynökségnek.

Zelenszkij a vasárnap Kijevben adott interjúban hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg egyre gyorsabb előrenyomulása miatt „nem elégséges” a jelenleg Ukrajnának nyújtott külföldi támogatás. Egyúttal Ukrajna túlélése egyik fontos elemeként újfent sürgette hazája meghívását az észak-atlanti szövetségbe.

Az ukrán elnök szerint a háború „bonyolult időszakba” lépett, és elismerte, hogy diplomáciai úton történő lezárására azért volna szükség, mert az ukrán hadseregnek nincs elég ereje visszafoglalni az ország egyes megszállt részeit, köztük az Oroszország által 2014-ben annektált Krím félszigetet.

Úgy vélte, tárgyalásokra azonban csak akkor kerülhet sor, ha Ukrajna elég erőt tud felmutatni ahhoz, hogy Oroszországot eltántorítsa az újabb agressziótól. Az ország biztonsága és jóléte szempontjából pedig nélkülözhetetlen az ország NATO-tagsága – hangsúlyozta.

Zelenszkij kitért arra is, hogy a kurszki régió visszafoglalására Nyugat-Oroszországba vezényelt mintegy 12 ezer észak-koreai katona közül már volt, aki meghalt vagy megsebesült, de az észak-koreaiak veszteségeinek pontos mértékéről Kijev egyelőre nem rendelkezik bizonyítékokkal. Zelenszkij úgy vélte, Moszkva megsegítésére Phenjan további csapatokat is biztosít, akiket az oroszok „vitathatatlanul ágyútöltelékként” vetnek majd be a harcokban.