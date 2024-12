Nyitókép: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

„Oroszország gyengülése jól látható, és az Ukrajnában zajló események egyértelmű hatásaként jelentkezik. Az is látszik, hogy Oroszország képtelen egyszerre több fronton harcolni, ahogy az érdekeit sem képes érvényesíteni ebben a helyzetben. Lehet BRICS-ről kommunikálni, csak hogy amíg a szervezet lényegében csak papíron létezik, és nem több, mint egy évente megszervezett Nyugat-ellenes fórum, addig sok hatása a külpolitikára nem lesz.

Ellenben Oroszország az elmúlt 3 évben sorra veszít a nemzetközi térben: a Kínától való függőség minden korábbinál kockázatosabb helyzetbe hozta Moszkvát. A NATO több mint a duplájára növelte az Oroszországgal szomszédos határát Svédország és Finnország belépésével. Az Európai országok Hidegháború óta nem látott fegyverkezési programba kezdtek. Hatalmas védelmi fejlesztések irányultak ez idő alatt Lengyelországba, Ukrajnába és Romániába. Közép-ázsiai térségben Kína egyre inkább veszi át Oroszország helyét. A Kaukázusban Törökország tette be a lábát, Örményország pedig új szövetségeseket keres. Most pedig a közel-keleti bázisait, és középtávon potenciálisan az afrikai érdekeltségeit is elveszíthetik.

Ugyanakkor mindez még nem feltétlenül jó hír Ukrajnának. Oroszországnak a szemmel látható nemzetközi kudarcai után valahol muszáj teljesítenie, mert ha Ukrajnát Putyin még el tudná adni nagy geopolitikai sikerként, akkor az minden más kudarcot felülbírálná. Vagyis Ukrajnában az oroszok egyre elszántabbakká válhatnak.”