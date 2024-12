„A Bundestag 2024. december 16-i, bizalmi indítványról történő szavazását követően a november óta kisebbségben kormányzó Scholz-kormány immár végérvényesen megbukott. Az előrehozott választásokra nagy valószínűséggel Frank-Walter Steinmeier államfő a parlament feloszlatásáról szóló döntését követően 2025. február 23-án, vasárnap kerül majd sor, amelynek fényében egy intenzív, gyorsan lendületet vevő kampányidőszakra készülhetnek a német választók. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy egyfajta nyitányaként már a bizalmi szavazást megelőző parlamenti felszólalások során komoly verbális ütésváltásokra került sor, többek között az egykori koalíciós társak között is. A kölcsönös vádaskodás mellett – a közelgő választásokra való tekintettel – a legtöbb párt már be is mutatta legfőbb elképzeléseit, melyek az elkövetkező mintegy két hónapban a fő hangsúlypontokat is alkotják majd kampányukban. Az alábbiakban a pártok mindezidáig nyilvánosságra hozott legfontosabb választói programpontjait vettük röviden górcső alá.

Kereszténydemokrata Unió (CDU)/ Keresztényszociális Unió (CSU)

A legfőbb kihívónak számító, a felmérésekben magabiztosan vezető CDU/CSU jelentős fiskális változtatásokat vezetne be. A pártok nem csak átfogó adócsökkentéseket szeretnének bevezetni a vállalkozások és háztartások számára egyaránt, hanem egyúttal el is törölnék az ún. szolidaritási pótlékot (Solidaritätszuschlag), ezzel párhuzamosan pedig kizárják a nyugdíjak összegének csökkentését. A programtervezet továbbá előirányozza a jövedelemadó-kulcsok kiegyenlítését, a túlórákra és a nyugdíjkorhatár utáni tovább foglalkoztatásra vonatkozó adókedvezmények bevezetését, valamint a vendéglátóipari tevékenységre kivetett ÁFA mértékének a csökkentését.

Kevéssé meglepő módon az Unió-pártok komoly szigorításokat vezetnének be a menekültpolitikában. Nagy mértékben korlátoznák a Németországba irányuló migrációt, ennek érdekében egyrészt több biztonságos származási országot ismernének el, másrészt pedig újraindítanák az országból kiutasított szír és afgán állampolgárok származási országukba való kitoloncolását. A változó biztonságpolitikai helyzetre válaszul a pártok tovább növelnék a védelmi kiadásokat, továbbá Friedrich Merz CDU-pártelnök és kancellárjelölt közelmúltbéli kijevi bejelentése alapján a pártok támogatnák a Taurus-típusú cirkálórakéták Ukrajnának való átadását is. A közbiztonság helyreállítása érdekében egyes – bűnmegelőzési szakértők és szervek által kijelölt – helyeken a CDU/CSU engedélyezné az arcfelismerő rendszerekkel összekötött videómegfigyelésre lehetőséget adó rendszerek telepítését. Ezen túlmenően vissza kívánják vonni a Scholz-kormány által nagy sikerként kommunikált ún. önrendelkezési törvényt (Selbstbestimmungsgesetz) is.