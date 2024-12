„Halottak és rengeteg sebesült. Újra, újra karácsonykor. Nehéz elfogadni, és még nehezebb megszokni, hogy a terrorfenyegetettség Európa jó pár városában az ünnepi időszak része legyen. Willkommen táblákat már alig látni, a tömegekkel együtt a keserű következmények is megérkeztek, és itt is maradnak.

Igaza van a német alkotmányvédelmi hivatal volt vezetőjének, aki szerint minden merénylő mögött áll egy politikus, aki ezért felelősséget visel.

De mit is képvisel ebben az uniós politika majd 10 évvel az első - tegnapihoz hasonló - merényletek után?

Az újonnan kinevezett uniós külügyi főképviselő három napja tett közzé egy állásfoglalást a »Nemzetközi migránsok napján« (igen, ilyen is van).

Kaja Kallas az Európai Uniót a világ minden részéről ide érkező milliók otthonának nevezte, akik gazdagítják a kultúránkat és életmódunkat. Szerinte a bevándorlás kulcsfontosságú az európai gazdaság számára.

Kaja Kallas ugyanezzel a lendülettel kiállt a tavaly tavasszal áterőltetett migrációs paktum mellett is, amely »fair módon menedzseli a bevándorlást«. Kiáll mellette Ursula von der Leyen, és Manfred Weber is. Szavakkal és szavazatokkal is.

Ez a migrációs paktum gyakorlatilag a tagállamok közötti kötelező elosztás intézményesítése. A tiltakozó tagállamoknak annyi lehetőséget adtak csupán, hogy 8 milliót fizessenek minden be nem fogadott migráns után. S azt, hogy mennyi az egy országra eső kvóta, azt az Európai Bizottság mondja majd meg.

A Tiszát is magában foglaló Európai Néppárt pár hete koalíciós megállapodást írt alá az Európai Parlament baloldali frakcióival. Ebben kifejezett célként szerepel a migrációs paktum végrehajtása, így a kötelező elosztás is.