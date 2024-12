Amerikai lap: Kijevben már „nagyon várják” Trump beiktatását

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Andrij Jermak, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője csütörtökön Washingtonban tárgyalt – számolt be róla a The New York Times. Jermak többek között találkozott JD Vance leendő amerikai alelnökkel, Mike Waltz Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint Keith Kellogg nyugalmazott altábornaggyal, aki a következő Trump adminisztráció ukrán-orosz különmegbízottja lesz. A megbeszéléseken Oksana Markarova, Ukrajna washingtoni nagykövete is részt vett.

A lap szerint Kijevben „már nagyon várják” Donald Trump beiktatását, aki korábban azt ígérte, „24 órán belül” véget vet az ukrajnai háborúnak. A The New York Times egyébként nem túl fényesen írta le az ukránok helyzetét, a lap szerint Ukrajna kimerülőben van, és napról napra rosszabb helyzetbe kerül, miközben Oroszország igyekszik minél jobb helyzetbe kerülni Trump január 20-i beiktatásáig.