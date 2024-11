Zöld könnyek: így gyászolnak a klímaaktivisták Trump miatt

Mások is a piac mindenható kezét hívták segítségül, mint például Christiana Figueres klímaügyi podcastek műsorvezetője, aki a párizsi klímaalku egyik szószólójaként ugyancsak abban bízik, hogy „a tiszta energiatechnológiák továbbra is felülmúlják a fosszilis tüzelőanyagokat”.

Abban is reménykednek a zöldek, hogy Amerikán túl is van élet, hiszen Claudia Sheinbaum Pardo klímakutató például Mexikó elnöke lett, illetve van még 53 zöld képviselő az EU-ban is. Emellett az emberek maguk is szemléletet váltottak az elmúlt években, és ez leállíthatatlan folyamat.