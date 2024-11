Vészjelzés a Bloombergtől: 100 ezer katona érkezhet Ukrajnába az oroszok oldalán

Nyitókép: Nhac NGUYEN / AFP

A nemzetközi közösséget felrázta a hír: akár 100 ezer észak-koreai katona is csatlakozhat az orosz erőkhöz az ukrajnai háborúban. Az elmúlt hetekben hírszerzési jelentések szerint több ezer észak-koreai katona bukkant fel Oroszországban, Kurszk közelében, de a Bloomberg jelentése szerint „ez még csak a kezdet lehet”.

A források alapján Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője, folyamatosan növekvő kontingenst küldhet frontra.

Az amerikai lap értesülései szerint a G20 egyes tagországainak jelentései azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban Észak-Korea támogatása fokozatosan, szakaszokban valósulna meg. Kijevnek tehát egy egyre bővülő és rotált katonai jelenléttel kell szembesülnie, miközben a kérdés továbbra is az, hogy hogyan pótolják az eddigi esetleges háborús veszteségeket. Orosz források is hangsúlyozzák, hogy Észak-Korea támogatása akkor válik stratégiailag hatékonnyá, ha a katonai veszteségek pótlását is biztosítani tudják, „mivel így lehetnek képesek hosszútávon is fenntartani a harci jelenlétet”.

Ukrajna dél-koreai nagykövete korábban úgy nyilatkozott, hogy legalább

15 ezer észak-koreai katonára számítanak, akiket folyamatosan rotálnak majd a harcok közben”.

A nagyszabású katonai mozgósítás Putyin elnök hosszabb küzdelmekre való felkészülését sejteti, miközben Kim Dzsongun döntése pánikot keltett Kijev európai szövetségesei között. A félelmek szerint Észak-Korea részvétele a konfliktus második világháború óta nem látott eszkalációját idézheti elő. A konfliktus kiterjedése geopolitikai hatásokat is előrevetít:

Phenjan orosz fegyverrendszerekhez juthat a támogatásért cserébe, ami a Távol-Keleten is feszültségnövekedést okozhat.

