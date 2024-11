Nem véletlenül csapódtak be azok a rakéták – Kárpátalja a legnehezebb tél előtt áll

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Vasárnap hajnalban a szokásosnál nagyobb támadás érte Ukrajnát, és a csapások érintették Kárpátalját is. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) elnöke az Indexnek nyilatkozott.

„Kárpátalját korábban, 2022-ben érte támadás, amikor rakétacsapás érte a volóci vasúti csomópont közelében lévő elektromos állomást. Többször tapasztaltunk már légiriadót, és a mai nap is így kezdődött. Korábban, ha rakéták léptek is be a megye légterébe, azok általában elhagyták azt” – kezdte Dobsa István, aki emlékeztetett arra, hogy a légvédelem két rakétát semmisített meg Kárpátalja területén.

„A rakéták törmelékei a munkácsi járási Pósaháza (Pavsino) és a rahói járási Feketepatak (Csornij Potik) melletti erdőkben hullottak le. Emellett egy drón is lezuhant a munkácsi járási Felsőgereben (Verhnya Hrabinica) közelében található erdőben” – tette hozzá. Szerencsére sem polgári áldozatok, sem jelentős károk nem keletkeztek, sem lakóövezetekben, sem pedig infrastrukturális létesítményekben – közölte a politikus Miroszlav Bileckijre, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetőjére hivatkozva.