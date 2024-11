Főrabbi: Az Izrael-ellenesség az antiszemitizmus modernebb megfogalmazása

Nyitókép: képernyőfotó / M5

Veszprémy László Bernát történész, a Corvinák főszerkesztője, Róna Tamás főrabbi, a Rabbitestület elnöke, Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány elnöke, valamint Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője beszélgetett az M5 Ez itt a kérdés című műsorában.

Mint ismert: az Ajax – Maccabi Tel Aviv meccset követően izraeli szurkolókat vertek meg Amszterdamban. Az izraeli kormányfő antiszemita pogromnak nevezte a támadást, míg az amszterdami polgármester szerint nem történt pogrom a városában.

Az Izrael-ellenesség az antiszemitizmusnak egy modernebb, talán divatosabb megfogalmazása”

– szögezte le Róna Tamás.

Szalai Kálmán úgy véli, ahogy a II. világháború utáni európai- és világrend felbomlóban van, úgy számtalan eddig megélt konszenzus is felbomlóban van; ilyen a Holokauszt-emlékezethez való viszony is. Ehhez társul, hogy a Közel-Keletről Európába eljutott néptömegek egészen mást gondolna a Holokausztról.

„Az ő antiszemitizmusuk tisztán cionizmus, ami Izrael létét kérdőjelezi meg (...) És létrejött Európában egy olyan szavazóbázis, amelyik megkérdőjelezi ezt a konszenzust, amire a politika ráugrik. Vannak olyan progresszív mozgalmak, amelyek szavazóbázist látnak ebben az óriási tömegben, és megpróbálják összeilleszteni a saját ideológiai elképzelésükkel.

Ennek legellentmondásosabb példája, amikor az LMBTQ-közösség kiáll a Hámász éltetésével (...), elfeledve azt, hogy valószínűleg ők lennének az első áldozatai a Hámásznak”

– fogalmazott a Tett és Védelem Alapítvány elnöke.

Gönczi Róbert szerint a bevándorlás kutatására sokáig úgy tekintettek, mint csupán szociológiai-antropológiai téma, anélkül, hogy figyelembe vették volna ennek a biztonságpolitikai oldalát is. „Ami részint jön azzal, hogy változó kultúrkörök változó értékrendekkel és konfliktusokkal érkeznek be egy társadalomba” – jegyezte meg. Hozzátette: mostanában azt látszik, hogy – ha lassan is –,

de a centrum elkezdett a jobboldal véleménye felé tolódni a bevándorlás kérdésében.

Róna Tamás szerint a woke-kultúra és a social média eltorzítja az emberi ítélőképességet, és óriási kérdés, hogy mit tudunk tenni ez ellen. „Még fontosabbá válik az a fajta közös erkölcsi alap Közép-Európában, amit keresztény-zsidó erkölcsi alapként ismerünk” – húzta alá a főrabbi, aki szerint Magyarország példája egy európai értékű példa.