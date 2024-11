A Pentagonban arról tanácskoznak, mit tegyenek, ha Trump törvénytelen parancsokat ad ki

Nyitókép: Getty Images / Glowimages

A Pentagon tisztviselői informális megbeszéléseket folytatnak arról, hogyan reagálna a védelmi minisztérium, ha Donald Trump parancsot adna az aktív szolgálatot teljesítő csapatok belföldi telepítésére és az apolitikus személyzet nagy részének elbocsátására – számol be a CNN védelmi tisztviselők információi alapján.

Trump azt sugallta, nyitott lenne arra, hogy az aktív szolgálatot teljesítő erőket belföldi bűnüldözésre és tömeges kitoloncolásokra használja, és jelezte, lojálisokkal akarja feltölteni a szövetségi kormányt, és „meg akarja tisztítani a korrupt szereplőktől” az amerikai nemzetbiztonsági intézményrendszert.

A megválasztott elnöknek az előző ciklusában feszült volt a viszonya a magas rangú katonai vezetés nagy részével, köztük a most nyugdíjba vonult Mark Milley tábornokkal, aki lépéseket tett annak érdekében, hogy korlátozza Trump nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét, amíg ő volt a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke.

Trump többször nevezte az amerikai katonai tábornokokat gyenge és hatástalan vezetőknek.

A katonákat a törvény kötelezi arra, hogy ne engedelmeskedjenek a törvénytelen parancsoknak – mondta egy másik védelmi tisztviselő. De a kérdés az, hogy mi történik ezután, látunk-e lemondásokat a magas rangú katonai vezetők részéről? Vagy ezt úgy tekintenék, mintha cserbenhagynák az embereiket? – tette hozzá.

Egyelőre nem világos, Trump kit fog választani a Pentagon élére, bár sokan úgy vélik, Trump és csapata megpróbálja majd elkerülni azt a fajta ellenséges viszonyt, amelyet az előző kormányzás alatt kialakított a hadsereggel.

A védelmi tisztviselők is igyekeznek azonosítani azokat a civil alkalmazottakat, akiket érinthet, ha Trump visszaállítja az F-tervet, az általa először 2020-ban kiadott végrehajtási rendeletet, amely, ha hatályba lép, a nem politikai, karrierista szövetségi alkalmazottak hatalmas tömegeit sorolta volna át az egész amerikai kormányzatban, hogy könnyebben kirúghatóvá tegye őket.

Lloyd Austin védelmi miniszter kedden azt mondta: „Teljesen hiszek abban, hogy vezetőink továbbra is helyesen fognak cselekedni, bármi történjék is. Abban is hiszek, hogy a kongresszusunk továbbra is helyesen fog cselekedni a hadseregünk támogatása érdekében”.

Trump a múlt hónapban azt mondta, a hadsereget arra kell használni, hogy megbirkózzon az általa belső ellenségnek nevezett radikális baloldali őrültekkel.

Az elmúlt években több, Trump alatt szolgáló volt magas rangú katonai tisztviselő is megkongatta a vészharangot Trump tekintélyelvű megnyilvánulásai miatt, köztük Milley és John Kelly nyugalmazott tábornok, a megválasztott elnök korábbi fehér házi kabinetfőnöke. Kelly a választások előtt azt mondta, hogy Trump „beleillik a fasiszta általános definíciójába”, és hogy Hitler náci tábornokainak hűségéről beszélt.