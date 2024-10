Nekiment Orbánnak a Welt publicistája – kíméletlenül helyretették a német olvasók

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

„Orbán megmutatta, hogyan lehet a demokráciát belülről lerombolni” – ezzel a címmel írt öles cikket Szelényi Zsuzsanna a Die Weltre.

A cikk hozza a szokásos toposzokat:

jobb, ha az amerikaiak vigyáznak Trumppal, mert a republikánus elnökjelölt felnéz Orbánra

„az illiberalizmus veszélyes”

a médiában történő előretörés „azt az illúziót kelti, hogy nincs más politikai erő Magyarországon.”

emellett

felhánytorgatta, hogy a magyar MKB Bank hitelt adott Marine Le Pen pártjának

sőt, hogy a 2010-es fülkeforradalom már nevében („forradalom”) is ellentmond a parlamentáris demokrácia lényegének

A cikk heves vitát szült, összesen csaknem négyszáz hozzászólás érkezett, ezek elsöprő többsége Szelényi írását bírálta. Ezekből szemezgettünk.

Volt, aki általánosságban támogatta a magyar kormányfőt.

„Orbán védi a népét. Ezt nem szeretheti a világ…” – írta az egyik kommentelő.

„Ez egy nagyon felesleges cikk. A politikusaink csak álmodozhatnak arról a karizmáról, amilyennel Orbán úr óhatatlanul rendelkezik! Bárcsak lenne egy Orbánunk”.

Vagy: „milyen jót tenne egy Orbán Németországnak...”

Voltak bőven, akik Szelényinek azt vetették a szemére, hogy a demokrácia haláláról vizionál a magyar kormány kapcsán.

„Orbán eltörölte a szabad választásokat? Cenzúrázni a szabad sajtót? Betiltják a versengő pártokat? Bebörtönözték a kritikusokat? Megrendelésre ítélnek a bíróságok? Ha nem, akkor a szélsőségesség vádja alaptalan” – írta egyikük.

Olyan is volt, aki magyarországi tapasztalatairól írt, itt tartózkodóként e téren: „Általában több tucat tüntetést látok itt, köztük fiatalokat is, olyan témákban, mint az éghajlat, sőt az LMBTQ is.

Amivel Orbánt itt vádolják – kormánypártivá befolyásolni a médiát, kiiktatni az ellenzéket – sajnos pont ezt tapasztalom jelenleg Németországban.”

Valóban nagyot mentek az összehasonlítások Németországgal.

„Ha megkérdezzük a magyarokat és a németeket, hogy elégedettek-e kormányuk munkájával, az eredmény egyértelműen Orbán Viktor javára fog szólni.” – írta az egyik hozzászóló.

„Orbán a hazájáért dolgozik. Vannak minisztereink, akik nem tudnak mit kezdeni az országunkkal.”

Megint mások Magyarország biztonságosságát emelték ki: az egyik kommentelő azt írta, hogy augusztus óta Budapesten él, az úgymond legrosszabb (8.) kerületben, de teljes biztonságban érzi magát. Sokan nem értenek egyet Orbánnak sok mindenben, „és sokat kritizálják is, de itt a legtöbben elégedettek és egyetértenek vele a lényeges pontokban”.