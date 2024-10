Hatalmasat sóhajtottak Németországban: bárcsak ilyen kancellárunk lett volna, mint Orbán!

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Terjedelmes elemzést tett közzé a német lap, amely Orbán Viktorral ütötte fel az írás elejét, emlékeztetve, hogy a magyar kormányfő elmondta: 2015 óta

mindenki azt mondja, hogy idióta vagyok, és én magam vagyok a gonosz, de a nap végén mégis mindenki egyetért velem”.

Mint a lap írja:

„A számok Orbán igazát igazolják: a 9,6 millió lakosú Magyarország az idei év első kilenc hónapjában 21 menedékkérelmet regisztrált. Összehasonlításképpen: ugyanebben az időszakban több mint 170 ezren kértek menedékjogot Németországban.”

Kerítések, kérelmek elutasítása a határon, csak nagyon korlátozott szolgáltatások a menedékkérők számára, hajthatatlan kiutasítási politika és a védelembe vétel rossz kilátása – sorolja a mögöttes okokat a cikk, majd megemlíti, az EB-n belül is Orbán irányába hajlanak az álláspontok, mert a vezetők rájöttek, hogy a nyolc éven át kikotlott, májusban elfogadott „történelmi” menekültügyi paktum kevés lesz.

S a cikk felfedi a valódi motivációt, ami nem a kérdés rendezése, hanem félelem a jobboldal előretörésétől. Magyarország és Hollandia most ki akar lépni a közös uniós menekültügyi politikából, a lengyelek, a finnek és a németek is keményítenek, az EPP-vezér Manfred Weber „rossz emberek” kezébe nem akarja adni a migrációs kérdést (alig burkolt célzás Orbánra), így legalább az elutasított kérelemmel bírókat haza akarja paterolni; Ursula von der Leyen EB-elnök villámgyorsan és pozitívan reagált is az ötletre; ám annak kivitelezhetősége kétséges – írja a Welt.

A kommentek elsöprő többsége a német kormányt és politikusokat, illetve az EU-t szidta, illetve a határok azonnali lezárását sürgette, de nagyon sokan védelmükbe vették, sőt, valósággal piedesztálra emelték a magyar példát és a magyar miniszterelnököt.

Csak a blabla, cselekvés semmi

Ezekkel a politikusokkal – akár a németekkel, akár az uniósokkal – semmi nem lesz ebből, megint csak „blabla, mint mindig” – fakadt ki egyikük. A többiek sem voltak megértőbbek a berlini kabinettel vagy a brüsszeli döntéshozókkal: