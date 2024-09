Német politikus: Azzal, hogy az AfD-t kizárják a hatalomból, a választók kívánságát negligálják

Bystron szerint egy szoftverprobléma miatt az AfD és a CDU elveszített Szászországban egy-egy mandátumot, amelyet a szocialisták és a zöldek kaptak meg, az egy plusz képviselővel pedig blokkolni tudták volna a döntéseket. Az történt, hogy megváltozott a szavazatszámlálás módja, ami ugyan törvényes, ugyanakkor azt javasolja, hogy számlálják újra a szavazatokat, különösen a zöldekét, mert szerinte ők nem értek el 5,1 százalékot.

Kijelentette, gyakran előfordul, hogy új, jobboldali pártok éppenhogy nem érik el a bejutáshoz szükséges 5 százalékot – ezt történt az AfD-vel is az első parlamenti választáson, ahol elindult –, ezzel szemben az FDP gyakran 5,1 százalékkal került be a Bundestagba és most ez történt Szászországban is a zöldekkel.

Bystron hazájában komoly vádakkal néz szembe

A német politikus mentelmi jogát nyáron függesztette fel a Bundestag, Csehországban és Németországban lévő lakásaiban pedig házkutatást tartott a rendőrség, mert állítólag több tízezer eurót kapott orosz forrásoktól. A német nyomozók vesztegetéssel és pénzmosással gyanúsítják Bystront, a feltételezések szerint a politikus több tízezer eurót kapott a prágai központú, oroszbarát „Voice of Europe” portál működtetőitől, hogy cserébe Moszkva érdekeit képviselje a Bundestagban. Bystron tagadta a vádakat.