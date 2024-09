Nyitókép: MTI/AP/DVIDS U.S. Army/Curt Loter

„Az ukrán erők ugyanis bajban vannak. Beérni látszik az az orosz taktika, amelyet Moszkva a háború első szakasza után választott. Amikor ugyanis világos lett, hogy az orosz vezetés eltaktikázta magát és nem jönnek be a villámháborús tervei, stratégiát váltott és elkezdte egy erőforrásokat nem kímélő, elképesztő, úgynevezett »anyagháborúba« kényszeríteni az ukránokat. A keleti frontszakaszokon volt olyan nap, amikor többször annyi lőszer ellőttek itt, mint a II. világháborúban egy ennél sokkal szélesebb területen.

Moszkva türelmes volt, mert tudta, hogy emberből és vasból is több van neki, mint az ellenfélnek.

És eljött az a pont, amikor nem a minőség, hanem a mennyiség számít. Eljött az a pont, amikor Ukrajna egyszerűen elfogyott. Ez látszik most a Donyeck környéki területeken, ahol az orosz csapatok napról napra haladnak előre, és ez látszik Kurszkban is, ahol folyamatosan hódítják vissza az ukránok által korábban elfoglalt falvakat. Nem véletlen, hogy

a helyzetet felismerve Zelenszkij elnök előre menekül és folyamatosan azt kéri nyugati támogatóitól, hogy engedélyezzék a nyugati fegyverek orosz területeken történő használatát.

Azokkal ugyanis messze be lehetne lőni és komoly károkat lehetne okozni Oroszországban. Vannak olyan kisebb súllyal bíró nyugati szövetségesek, amelyek ezt engedélyezték, ugyanakkor Németország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok egyelőre kivár. Nem véletlen, hogy Zelenszkij először Washingtonba ment, mert jól tudja: ha a demokrata adminisztrációt meggyőzi, akkor London és Berlin is engedni fog. És az ukrán elnök azzal is tisztában van, hogy ezt a döntést még az amerikai választás előtt kell meghozni, mert ha Donald Trump költözik a Fehér Házba, esélye sem lesz arra, hogy megkapja a hőn áhított engedélyt.”