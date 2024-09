Az Economist óriásit akart rúgni Magyarországba – csúnyán félresikerült a dolog

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

„A ragyogóan tiszta Európa korruptabb, mint ahogy azt sokan gondolják” címmel jelent meg terjedelmes írás az Economistban. A cikk szerint a közösségen belül „egymást követik a botrányok és a csalások, és nem elég gyors a megtisztulás. Persze azt, hogy milyen szintet érnek el a visszaélések, nehéz mérni, mivel a dolog természeténél fogva titkos”.

A szerző úgy véli, az EU azon van, hogy a jelentkezők javítsák a kormányzást, és belépés után is maradjanak tisztességesek. „Ez a balti köztársaságoknál be is jött, de például a lengyeleknél nagyon visszavetette a dolgokat a közben ellenzékbe szorult populista PiS uralma.

Romániában pedig sokezer megkenhető közhivatalnokot ültettek le,

a bolgároknál, cseheknél és a szlovákoknál viszont az oligarchák tovább bírták, mint az ügyészek.”

A felsorolásból nem maradt ki Magyarország sem, mely a cikk szerint

Orbán illiberális irányítása alatt olyan korrupt lett, hogy ebben a tekintetben már egynémely afrikai, illetve közel-keleti állammal vetekszik”.

De „bajok” vannak meglátásuk szerint a spanyoloknál, az olaszoknál, valamint a görögöknél is. „Ám még ennél is rosszabb, hogy uniós intézmények is besározódtak. Például Katar EP-képviselőket kent meg” – emlékeztetett a lap a nagy port kavart brüsszeli korrupciós botrányra.

Az Economist összeállításában arra is felhívták a figyelmet, hogy az említett problémahalmaz hatása „nem csupán gazdasági: Amerika és az Unió egyben biztonsági kérdésnek is tekinti, mivel Oroszország és más autokráciák a énzt és a vazallusok hálózatát eszköznek tekintik a demokrácia kiüresítésére.”