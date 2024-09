Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor magyar miniszterelnök már ebben a hónapban „figyelemre méltó eseményt” tart annak érdekében, hogy minél hamarabb véget érjen az ukrajnai háború – írja a Rosszijszkaja Gazeta.

A lap megjegyezte, hogy minderről a magyar média számolt be. Az ATV hírportál szerint Orbán Viktor egy Kötcsén tartott sajtótájékoztatón utalt arra, hogy szeptemberre tervez valamilyen eseményt, amelynek előkészületei már a nyár folyamán megkezdődtek.

A magyar államfő azonban ezzel kapcsolatban részleteket nem árult el.

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor rámutatott: a békemisszió nem ért véget, nyáron is dolgoztak rajta, sőt a miniszterelnök azt is leszögezte,

hogy lesznek még látványos kezdeményezések.

A béketervében pontosan leírta, hogy mit kellett volna tenni július elején, az Európai Unió ezt nem fogadta el, a helyzet pedig most rosszabb, mint akkor. Orbán Viktor úgy látja, helyesen jártak el a békemisszióban, a diplomáciai akciókat gondosan kell megtervezni, hogy mikor kinek mit érdemes erről tudni, egyenként kell eldönteni.

Ennek fényében talán nem is olyan meglepő, hogy az orosz sajtót is egyre jobban érdekli a magyar békekezdeményezés.

A RIA Novoszty hírügynökség is foglalkozott már ezzel a hírrel, sőt a Gazeta is.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

***