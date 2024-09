A magyarok egyik legundorítóbb szokása, hogy bárhol és bármikor nagy lendülettel képesek orrot fújni – mondják

Az internetnek hála gyorsan híre futott e cselekedetnek, még én is itt, a kies Hunniában láthattam az erről készült felvételt. Nofene, kacagott és gúnyolódott a túlcivilizált olvasótábor:

nem sokat tudhat az etikettről e férfiú, bizonyára sem kancsót, sem poharat nem látott korábban.

Pedig szegény mindent megtett, hogy a kényes ízlésű publikum elvárásainak megfeleljen: fölvette az öltöny-nyakkendőt, holott valószínűleg nem ez a természetes viselete; mégis ez az illendőség, nem a haiti öltözet. Ez persze a nyugati nagyképűség és felsőbbrendűség-tudat terméke.

A mi ruhánk a jó ruha, a többi barbárság.

De talán nem volna ördögtől való, ha – betörvén a klímaváltozás a kontinensünkre – az új civilizációs viseletet a rövid ujjú póló–rövidnadrág kombóban határoznánk meg. Csak döntés kérdése, és ez lesz a trend, s talán a fehér ing a ciki; a kultúra mindig viszonylagos. A civilizáció talán kevésbé, bár annak is van relativitása.

A miénktől nagyon eltérőt, a huszonegyedik század fejlettségétől elmaradót szeretjük lenézni.

Pedig a technika nem minden. Óriási találmány volt a televízió: akár a megtörténtével egy időben láthattunk eseményeket; filmek költöztek be az otthonunkba. De anyukánk ránk szólt, ne nézzük közelről, mert elromlik a szemünk. Megjelentek a statisztikák, hány órát tévézünk, s ezt mindig megrovóan dörgölték az orrunk alá. Feltalálták a mobiltelefont, az internetet, s jöttek az okoskészülékek. Az emberi elme fantasztikus alkotásai.

Nem is civilizált az, akinek nincs ilyenje.

De most egyszeriben elvesszük a gyerekektől, mert pszichésen (és tán más módokon is) ártalmas. Most akkor felsőbbrendű dolog a civilizáció vagy sem? Boldogtalanabb valaki egy távoli szigeten üvegpohár és okosóra nélkül, mint az igazi kihívásoktól, céloktól megfosztott, drogokkal és (szinte) korlátlan anyagi lehetőségekkel együtt (vagy éppen azoktól?) depressziós európai fiatalok?