Trump alaposan kiverte a biztosítékot: AI-generált képeket osztott meg Taylor Swiftről az oldalán

Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Social-en osztott meg egy sor mesterséges intelligencia által generált képet, amelyeken Taylor Swift rajongói „Swifties for Trump” feliratú pólóban láthatók, sőt, az egyik fotón maga az énekesnő is az ikonikus „Uncle Sam wants you” plakáthoz hasonló pózban buzdít a Trumpra szavazásra – írta meg a CNN.

A képekhez Trump ironikus módon, röviden csak annyit fűzött: „Elfogadom!”, utalva ezzel Swift és rajongói támogatására.

A képek többségéről – egy kivételével – egyértelműen látszik, hogy nem valódiak, hanem mesterséges intelligencia alkotta őket (az egyik fotón apró betűkkel szerepel is a „szatíra” felirat). Ennek ellenére Trump humoros akciója az amerikai baloldalon, illetve az a nyíltan demokrata párti Taylor Swift rajongói között is egyaránt felháborodást keltett.

Taylor Swift még 2020-ban nyíltan Biden és a demokraták mellett állt ki, miközben Trumpot rasszistának és a fehér felsőbbrendűség hirdetőjének nevezte.

Sőt, az énekesnő korábban felszólította a rajongóit, hogy szavazzanak Trump ellen. Egy 2020-as dokumentumfilmben részletesen kifejtette álláspontját: amikor menedzsere figyelmeztette, hogy politikai nyilatkozatai megoszthatják a rajongóit és felháborodást válthatnak ki, Swift azt válaszolta, hogy számára fontosabb, hogy a történelem jó oldalán álljon, és egy homofób rasszista ne vezesse az országot.

Érdekes módon a „Swifties for Trump” feliratú pólók egy 60 ezer tagú csoport nevét idézik, amelyben Taylor Swift azon rajongói tömörülnek, akik nem Kamala Harrist támogatják. Az MI-generált fotók között ugyanis egy valódi kép is szerepel, amelyen egy nő látható, aki a CNN-nek elmondta:

Taylor Swift rajongói között igenis vannak olyanok, akik konzervatív értékeket vallanak és Trumpra szavaznak.

