Tisztogatás az ukránoknál: „oroszbarátnak” bélyegzett egyszerű civileket is börtönbe zárnak

A brit lap pedig egy dnyiprói börtönben készített riportot, ahol megszólalt például olyan rab – Tetyana Potyapenkó –, akit hatvankettedmagával úgy zártak be otthonától, Limantól 300 kilométerre, hogy éppen ilyesmivel vádolják. Potapenkó városa hat hónapig volt orosz uralom alatt, amíg az ukránok vissza nem foglalták – megpecsételve ezzel a civil asszony sorsát, aki 15 éve önkénteskedett, értelemszerűen a helyi tisztviselőkkel együttműködve. Ha az oroszokkal kellett beszélni, hogy legyen segély az embereknek, akkor azokkal beszélt, nem válogatott – ezt fordították le az ukrán hatóságok úgy, hogy „hivatali szerepet vállalt a megszállás alatt”.

„az embereknek elfogyott az ételük, valakinek képviselni kellett az érdekeiket” – vallja a lapnak a nő – „nem hagyhattam ott az öregeket. Közöttük nőttem fel.”

Ő csupán az egyike annak a mintegy kétezer rabnak, akiket elítéltek az oroszokkal való együttműködés miatt; Kijev ugyanis törvényben tiltott meg minden ilyesmit. A támadás után ráadásul alig egy héttel fogadták el a vonatozó törvényt. Az oroszok megérkeztek Limanba, Potyapenkó ellátottjainak viszont elfogyott a gyógyszere – muszáj volt lépnie, és elmagyaráznia az oroszoknak, hogy kellenek azok a gyógyszerek. Ezt azonban valaki videóra vette, utóbb pedig ellene használták fel a kijevi hatóságok.

„Soha nem dolgoztam az oroszoknak. Túléltem, és most börtönben találom magam” – tiltakozik az asszony

A lapnak megszólal egy emberi jogi szakértő is, aki elnagyoltnak tartja a jogszabályt, hiszen olyasmit is büntet, aminek nincs nemzetbiztonsági kockázata. A kollaboráció fogalmát kiterjesztették például azokra, akik szerint az orosz invázió legális, akik személyesen vagy online támogatják a megszállókat, egészen a tényleges politikai vagy katonai szerepvállalásig. „Most a megszállt területeken létfontosságú szolgáltatásokat nyújtó embereket is előveszik ez alapján”. Potyapenkó rövidthetett volna a büntetésén, ha beismerő vallomást tesz, de ő erre nem volt hajlandó.

Potyapenkó otthonába is ellátogatott a stáb mozgássérült fiához és idős férjéhez; a háború tépázta várostól az oroszok alig 10 kilométerre szorultak vissza, és mindennap ágyúzzák.

Persze nem tudni, mivel okoz bajt az ember: a lap beszámol olyan esetről, ahol orosz kollaboránsok az oroszokkal együtt menekültek el, majd szomszédaikkal beszélgetve tudták meg egy katonatemetés helyszínét és időpontját, amit aztán szétrakétáztak, 59 emberrel végezve. Eközben viszont a genfi egyezmény alapján a megszálló orosz erőknek lehetővé kell tenniük, és biztosítaniuk kell az eszközöket, hogy az emberek tovább élhessék életüket.

A 2022 februári háború kezdetétől 2023 végéig Ukrajnában átadott személyek egyharmadának nem volt jogalapja.

Ahogy annak a Dmitro nevű férfinak az esetében sem, aki az elektromos szolgáltatást állította helyre az orosz megszállás idején Liman városában, s akit szintén leültettek.