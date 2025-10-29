Zelenszkij állhat a filmes cég sikersztorija mögött, amely most dróngyártóként kaszál az orosz—ukrán háborún
A felfutó ukrán hadiipar talán legbizarrabb története lehet a Fire Point profilváltása és meggazdagodása.
Kirill Dmitrijev szerint a Trump–Zelenszkij találkozó új lendületet adott a diplomáciának, Oroszország pedig elérte fő céljait, így reális esély nyílt a háború lezárására.
Nyilatkozatot tett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, aki az Apostrophe beszámolója szerint optimistán értékelte a békefolyamat jelenlegi állását.
A diplomata szerint az elmúlt hetek eseményei – különösen az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése és a Donald Trump–Volodimir Zelenszkij találkozó – jelentősen felgyorsították a tárgyalásos rendezés lehetőségét.
Dmitrijev, aki az elmúlt hetet az Egyesült Államokban töltötte a párbeszéd helyreállításán dolgozva, „áttörésről” beszélt, amely szerinte új fejezetet nyithat a diplomáciai erőfeszítésekben. Mint mondta, az orosz fél most minden eddiginél közelebb érzi magát a rendezéshez, és a békefolyamat „jelentősen felgyorsult”.
A politikus szerint Moszkva készen áll a tárgyalásokra, és a mostani diplomáciai folyamat akár a következő 12 hónapon belül elvezethet a konfliktus végéhez.
A különmegbízott szerint mindez nem véletlen: Oroszország már teljesítette legfontosabb céljait, amelyek közé a „területi biztonság” megteremtése és Ukrajna „demilitarizációja” tartozott. Dmitrijev úgy véli, ezzel a háború lezárása reális közelségbe került.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
