Közelebb a béke, mint gondolnánk: biztató nyilatkozatot tett Putyin különmegbízottja

2025. október 29. 18:17

Kirill Dmitrijev szerint a Trump–Zelenszkij találkozó új lendületet adott a diplomáciának, Oroszország pedig elérte fő céljait, így reális esély nyílt a háború lezárására.

2025. október 29. 18:17
Nyilatkozatot tett Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, aki az Apostrophe beszámolója szerint optimistán értékelte a békefolyamat jelenlegi állását.

A diplomata szerint az elmúlt hetek eseményei – különösen az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése és a Donald Trump–Volodimir Zelenszkij találkozó – jelentősen felgyorsították a tárgyalásos rendezés lehetőségét.

Dmitrijev, aki az elmúlt hetet az Egyesült Államokban töltötte a párbeszéd helyreállításán dolgozva, „áttörésről” beszélt, amely szerinte új fejezetet nyithat a diplomáciai erőfeszítésekben. Mint mondta, az orosz fél most minden eddiginél közelebb érzi magát a rendezéshez, és a békefolyamat „jelentősen felgyorsult”.

A politikus szerint Moszkva készen áll a tárgyalásokra, és a mostani diplomáciai folyamat akár a következő 12 hónapon belül elvezethet a konfliktus végéhez.

A különmegbízott szerint mindez nem véletlen: Oroszország már teljesítette legfontosabb céljait, amelyek közé a „területi biztonság” megteremtése és Ukrajna „demilitarizációja” tartozott. Dmitrijev úgy véli, ezzel a háború lezárása reális közelségbe került.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

***

akitiosz
2025. október 29. 19:50
"Oroszország pedig elérte fő céljait," Nem érte el. Csak Donyecket sem képes elfoglalni 4,5 év alatt sem, hát még a többit+
eszesfejsze
2025. október 29. 19:31 Szerkesztve
Oroszország és az oroszok közös szégyene ez a háború és ez a vezető. Ráadásul minnél tovább tart annál többen halnak meg, annál jobban felemészti a gazdaságot, annál inkább el kell égetni az utolsó tartalékokat is, csak hogy ne kelljen kompromisszumot kötni a cárnak.
FeketeFehér
2025. október 29. 19:18
"A különmegbízott szerint mindez nem véletlen: Oroszország már teljesítette legfontosabb céljait, amelyek közé a „területi biztonság” megteremtése és Ukrajna „demilitarizációja” tartozott" Az oroszok akkor fejezik be az ukrajnai katonai agressziót, ha ezt az orosz lakosságnak "győzelemként" tudják eladni. De a kiszámíthatatlan orosz külpolitika még hosszú ideig fenyegetést jelent Európára.
namégmitnem
2025. október 29. 19:15
"A különmegbízott szerint mindez nem véletlen: Oroszország már teljesítette legfontosabb céljait, amelyek közé a „területi biztonság” megteremtése és Ukrajna „demilitarizációja” tartozott. " ....és Ukrajna demilitarizációja....Biztos Ön ebben, Dmitrijev Úr? Nekünk, itt a szomszédban, aggodalmaink és kétségeink vannak a jelzett cél teljesülése felől. Nem ártana tovább dolgozni rajta.
