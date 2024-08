„Az ukrán hadsereg civilizált európai haderő, amely teljes mértékben tisztában van a hadviselés szabályaival és szokásaival, valamint a nemzetközi humanitárius joggal.

Az ukrán fegyveres erők céljai kizárólag katonaiak. A hadművelet célja, hogy megóvjuk népünk életét és megvédjük Ukrajna területét az Oroszországi Föderáció támadásaitól” – szögezte le a szóvivő. Kijelentette, hogy minél előbb beleegyezik Moszkva az igazságos béke helyreállításába, annál hamarabb leállnak az ukrán védelmi erők rajtaütései az Oroszországi Föderáció területén.

Tihij rámutatott arra, hogy a kurszki régióból csak nyár eleje óta több mint kétezer ellenséges csapást hajtottak végre az ukrajnai Szumi megye ellen, 255 irányított bombát és több mint száz rakétát bevetve.

„Sajnos Ukrajnának nincs elegendő képessége nagy hatótávolságú csapások végrehajtására, amelyekkel megvédhetné magát az orosz terrortól”

– mondta. Ismételten hangsúlyozta, hogy önvédelemből indított Ukrajna hadműveletet Oroszország területén.

Tihij figyelmeztetett: alapos a gyanú, hogy Oroszország provokációkat is végrehajthat saját területén orosz katonák ukrán egyenruhába öltöztetésével, hogy utána az ukrán erőket vádolja a nemzetközi humanitárius jog megsértésével.

„Figyelmeztetjük partnereinket, hogy készüljenek fel az események ilyen alakulására, és ha az Oroszországi Föderáció ilyen kísérleteket tesz, akkor legyenek éberek, és ne dőljenek be az orosz propagandának”

– mondta a szóvivő.

Roman Kosztenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ezredese – aki jelenleg ellenzéki parlamenti képviselő és a védelmi bizottság titkára is – az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában kifejtette, hogy a kurszki művelet alaposan meglepte Moszkvát. Szerint fontos volt, hogy az ukrán fél „aszimmetrikus” lépést tegyen és emelje a hadsereg morálját. Helyeselte, hogy az ukrán politikai és katonai keveset fed fel a műveletről, mert – mint rámutatott – volt rá példa, hogy „sokat beszéltek, de kevés sikert értek el”. „Amit elmondhatok: fegyveres erőink rajtaütést hajtottak végre az ellenséges területen, több mint húsz települést foglaltak el, és jelenleg is tartják őket. Az előrenyomulás folytatódik. Előtte orosz területen kisebb akcióink voltak, amelyekben orosz önkéntesek vettek részt. Most harci dandárjaink vesznek részt a műveletben” – mondta el a képviselő.