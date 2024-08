Brutális összeg: Amerika 20 milliárd dollárért ad el fegyvereket Izraelnek

Nyitókép: Az izraeli légierő F-15 harci gépe manőverezik a Negevben Beer-Seva közelében 2021. június 24-én / fotó: JACK GUEZ / AFP

20 milliárd dollárért, vagyis 7000 milliárd forintnak megfelelő összegért vesz fegyvereket az Egyesült Államoktól Izrael – írja az amerikai hírügynökség, az AP.

Óriási összeg, a magyar bruttó hazai termék (GDP) mintegy 35 százaléka,

amely azt jelzi, hogy Izrael mindent kész megtenni, hogy elrettentő képességét erősítse, kapacitásaiban felkészüljön egy nagyobb katonai konfrontációra.

Az amerikai külügyminisztérium kedden jelentette be az új hadiipari megállapodást, amelynek értelmében a zsidó állam 50 darab F-15-ös harci gépet, közepes hatótávolságú levegő-levegő, úgynevezett AMRAAM rakétákat, 120 milliméteres harckocsi-lőszereket, nagy robbanóerejű aknavetőket és taktikai csapásmérő eszközöket adnak el Izraelnek.

A cikk jelzi, hogy

ezek a hadieszközök várhatóan csak hónapok, évek múlva érkeznek meg Izraelbe,

a szerződésben 2026-os teljesítési céldátum szerepel, ezért az arzenál inkább csak hosszútávon jelent majd a zsidó állam hadserege számára erősítést. A Pentagon szerint a szállítások egy-két éven belül nem kezdődnek meg, a felszerelést 2026-ban, a harci gépeket várhatóan csak 2029-ben kaphatja meg Izrael – értesült a Reuters.

A State Deprtment közleménye szerint

az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Izrael biztonságának garantálása mellett,

és továbbra is amerikai nemzetbiztonsági érdek az, hogy Izrael képes legyen az önvédelemre, ez a hadiszállítmányt ezt a célt fogja szolgálni.

Az AP emlékeztet: a Biden-kormányzatra nagy nyomás nehezedik a kongresszus részéről Izrael támogatása miatt – a törvényhozás azt követeli a washingtoni kormányzattól, hogy jobban hasson oda, hogy az izraeli hadsereg fejezze be a nagy polgári áldozatokkal járó gázai bombázásokat. Egy amerikai fegyverszállítmány erre való hivatkozással le is állított Washington, azonban az iráni-izraeli feszült helyzet miatt most időszerűnek érzékelték Izrael újbóli megtámogatását. Más források azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy

Amerika a gázai háború kirobbanása óta 10 ezer bombát és több ezer Hellfire rakétát adott át Izraelnek.

Iszmail Haníje Hamász-vezetőt július 31-én gyilkolták meg teheráni szállásán, néhány órával azt követően, hogy palesztin küldöttségvezetőként részt vett az új iráni elnök beiktatási ünnepségén. Irán kemény válaszlépéseket ígért az izraelinek sejtett merényletre.