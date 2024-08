Sajtótájékoztatón nyilatkozott a WHO a majomhimlő-járványról, mutatjuk a részleteket

Nyitókép: GUERCHOM NDEBO / AFP

„A hatóságok tudják, hogyan lehet megfékezni a majomhimlő terjedését. A kór ellen közösen kell fellépnünk” – idézte a Reuters Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatójának legutóbbi sajtótájékoztatóján tett kijelentését a kór kapcsán.

A regionális igazgató szerint közös fellépésre van szükség, ugyanis mint Kluge fogalmazott:

az, hogy most és az elkövetkező években hogyan reagálunk, kritikus próbatétel lesz Európa és a világ számára”.

Bejutott-e már a járvány Európába?

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nemrég Svédországban is felütötte a fejét a majomhimlő súlyosabb variánsa, miután az Egészségügyi Világszervezet globális közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Afrikában terjedő betegség miatt.

Ezzel párhuzamosan az EU is megemelte a kockázati szintet.

Emlékezetes lehet olvasóink számára az is, hogy év elején a tudósok arról számoltak be, egy kongói bányászvárosban megjelent a majomhimlő új, halálosabb formája is, amely a fertőzöttek akár 10 százalékát is elragadhatja, és könnyebben is terjed a korábbiaknál.