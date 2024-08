Elfogatnák Netanjahut, Magyarország kiállt mellette

Nyitókép: Naama Grynbaum / AFP

A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) még vizsgálja, hogy kiadja-e az elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joav Gallant védelmi miniszter ellen. Eközben több nyugati ország jogi kérelmet nyújtott be a bírákhoz, köztük Magyarország is – számolt be a Süddeutsche Zeitung német lap.