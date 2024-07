Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Orbán Viktor kijevi és moszkvai útja azt volt hivatott demonstrálni, hogy a fegyverküldés és további öt év háború helyett igenis van lehetőség a béketárgyalásokra, és a békének legalább egy esélyt kell(ene) adni. Orbán Viktor két útja abban is alternatívát mutatott, hogy azt az Oroszországot is felkereste, amely nélkül csak a háborúpárti globalisták rendeznek »békekonferenciákat«, ahol valójában csak saját álláspontjuk mögé próbálnak — sikertelenül — minél több országot felsorakoztatni.

A magyar miniszterelnök békemissziója megmutatta, hogy mindkét felet be kell és be is lehet vonni a tárgyalásokba, amelyeket a Vatikán, Kína, Törökország és Brazília is sürget. Amikor már egy asztalhoz ültek, a megegyezés az oroszok és ukránok, valamint a meghatározó világhatalmak dolga lesz.

Ahogy Ukrajna kérdésében az EU és a NATO is azon dolgozik, hogy az elkövetkező öt évre a »nevére vegye« a háborút és annak (EU: 50 + 20 milliárd, NATO: 100-200 milliárd eurós) költségeit, hogy Donald Trump esetleges elnökségének idejére is biztosítva legyen a hadikassza, úgy sodródik bele az EU az angolszász globalisták Kínáról leváló (De-Riskingnek nevezett Decoupling) politikájának sodrába. A Kínával folytatott kereskedelem első szakasza a Nyugatnak kedvezett, szaftos profitokat húztak a fejlődő kínai piacon való jelenlétből.

Most, hogy Kína egy következetes fejlesztési politika eredményeként az eddig nyugati privilégiumnak számító ágazatokban (autógyártás, digitális technológia, gépgyártás) is versenytársként jelenik meg a nyugati és harmadik piacokon, a globalisták már nem az együttműködés, hanem a konfliktus és a blokkosodás politikáját választják.”

