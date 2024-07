Rendszerszintű problémák Romániában: a magyar tannyelvű érettségizők bizonyos csoportjait hátrányos megkülönböztetés érte

Csoma Botond, aki az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökeként nyomon követi az ügyet, az MTI-nek úgy nyilatkozott: miután a tanfelügyelőségen azt mondták, hogy helyben már nem lehet orvosolni a kérdést, a javaslatnak eleget téve

az átiratot a bukaresti szaktárcának is elküldték.

A parlamenti képviselő szerint az RMDSZ eddig is próbált minisztériumi szinten eljárni. „Amikor ez kiderült, én is és mások is Bukarestben próbáltunk orvoslást keresni, de egyelőre ez még nem sikerült” – mondta Csoma. Közölte, hogy már csak minisztériumi szinten lehet megoldást találni, de hogy milyen formában, azt egyelőre nem tudni.

Elmondta: a szaktárcához is továbbított beadványban kérik a dolgozatok utólagos megjelölését, valamint – amennyiben ezt már nem lehetséges – azt, hogy az óvás esetén a megjelöletlen dolgozatok magyar tagozaton tanító tanárhoz kerüljenek újrajavításra.

A Kolozs megyei magyar szülők online petíciót is indítottak, melyet az oktatási tárcának és az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak (CNCD) címeztek. Ebben diszkriminációval vádolják a Kolozs megyei vizsgabizottságokat és a helyzet sürgős megoldását kérik.

A petíciót szerda estig ötszázan írták alá.

A CNCD-hez fordult szerdán az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) nevű kolozsvári civil szervezet is. Közleménye szerint panaszában azt írja: a magyar tannyelvű érettségizők bizonyos csoportjait indokolatlan megkülönböztetés érte, hiszen a dolgozatok megjelölése kedvezőbb elbíráláshoz vezet a kisebbségi tannyelvű osztályokban tanuló diákok esetén, de relatív hátrányba hozza azokat a magyar diákokat, akiknek a dolgozatait nem jelölték meg.

„A médiában korábban megjelent nyilatkozatokkal szemben az AGFI úgy találja, hogy a diszkrimináció ténye attól függetlenül fennáll, hogy létezett-e a vizsgalapok megjelölésére vonatkozó, kötelező erővel bíró jogszabály vagy minisztériumi utasítás” – írják. Hozzáteszik: a vizsgalapok megjelölése nem a román és a magyar diákok közötti hátrányos megkülönböztetéshez vezetett, „hanem a magyar és magyar diákok közötti indokolatlan, előnyös és hátrányos következményekkel járó megkülönböztetéshez”, holott az ugyanolyan típusú és nyelvű oktatásban részt vevő diákoknak ugyanolyan módon kell vizsgázási lehetőséget biztosítani és dolgozataikat ugyanazon módszertan szerint kell javítani